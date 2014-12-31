ЗМІ: на місці аварії літака AirAsia знайдено ще три тіла
Рятувальники в середу виявили тіла ще трьох пасажирів з літака Airbus A320-200 компанії Air Asia Indonesia.
Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на голову Національного пошуково-рятувального управління (Basarnas) Індонезії Хенрі Бамбанга Сулістьо (Henry Bambang Sulistyo), таким чином, всього виявлено шість тіл загиблих, серед них - бортпровідник, пише РИА Новости.
У середу пошукові бригади зосередили свої зусилля на зоні, де напередодні були виявлені уламки літака. Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли тіла двох жінок і одного чоловіка.
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Лікарні в місті Сурабая готуються до прийому тіл жертв авіакатастрофи. Пошуки ускладнюються сильним вітром і хвилями.
В операції з пошуку уламків літака AirAsia також беруть участь рятувальники з Австралії, Сингапуру, Малайзії, Південної Кореї, Японії, Нової Зеландії та США.
Літак Airbus вилетів з Сурабаї в Сингапур 28 грудня. Менш ніж через годину пілот запросив дозволу на зміну курсу і висоти польоту у зв'язку з погодними умовами.
Потім авіалайнер пропав з екранів радарів, не подавши заздалегідь сигналів лиха.