Колектив УНІАН вітає з Новим Роком і Різдвом Христовим!

22:00, 31 грудня 2014
Світ
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Нехай Новий рік принесе вам тільки хороші новини!

Фото УНИАН

Дорогі друзі! Від щирого серця колектив агентства УНІАН вітає всіх читачів, передплатників і колег-журналістів зі святами. Нехай Новий рік принесе вам тільки хороші новини!

Ми ж, у свою чергу, попіклуємося, щоб ці новини ви дізнавалися одними з перших.

Успіхів вам, здоров'я і творчого натхнення! 

З Новим роком і Різдвом Христовим!

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