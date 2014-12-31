Колектив УНІАН вітає з Новим Роком і Різдвом Христовим!
22:00, 31 грудня 2014Світ
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Нехай Новий рік принесе вам тільки хороші новини!
З Новим роком і Різдвом Христовим! / Фото УНИАН
Дорогі друзі! Від щирого серця колектив агентства УНІАН вітає всіх читачів, передплатників і колег-журналістів зі святами. Нехай Новий рік принесе вам тільки хороші новини!
Ми ж, у свою чергу, попіклуємося, щоб ці новини ви дізнавалися одними з перших.
Успіхів вам, здоров'я і творчого натхнення!
З Новим роком і Різдвом Христовим!
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