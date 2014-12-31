Колектив УНІАН вітає з Новим Роком і Різдвом Христовим!

Дорогі друзі! Від щирого серця колектив агентства УНІАН вітає всіх читачів, передплатників і колег-журналістів зі святами. Нехай Новий рік принесе вам тільки хороші новини!

Ми ж, у свою чергу, попіклуємося, щоб ці новини ви дізнавалися одними з перших.

Успіхів вам, здоров'я і творчого натхнення!

З Новим роком і Різдвом Христовим!