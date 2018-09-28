"У нас по Червоній площі бігають 10 "сталіних" і 15 "леніних": у Кремлі прокоментували викриття "Боширова"

На питання, чи проводить Росія власне розслідування "отруєння у Солсбері", Пєсков зазначив, що розгляди у цій справі "вимагають офіційних даних".

У Кремлі заявили, що не мають інформації, чи надавав звання «Герой Росії» президент Володимир Путін полковнику ГРУ Анатолію Чепізі, який приїхав до Великої Британії за паспортом на ім'я Руслана Боширова і якого звинувачують в спробі отруїти сім'ю Скрипалів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Так, перевірили. У мене немає інформації про те, що людина з таким ім'ям нагороджувалася», - сказав Пєсков.

На уточнювальне питання, чи буває так, що людина нагороджується, але ця інформація є таємною, і тому такої інформації у нього немає, Пєсков відповів, що йому нема чого додати з цієї темі.

«Ще раз - ми б не хотіли продовжувати ось ці дискусії безпідставні», - сказав він.

«Кремль не хоче далі брати участь у продовженні мусування цього питання, тим більше, мусувати його, маючи як партнера ЗМІ. Всі ці міркування - хто на кого схожий і так далі - у нас, ви знаєте, на Красній площі, кінець кінцем, до сих пір бігають 10 Сталіних і 15 Леніних, і всі надзвичайно схожі на оригінал», - сказав Пєсков.

Він зазначив, що в останні місяці в британських та інших ЗМІ у справі Скрипалів з'являється безліч повідомлень.

«Ніхто вже не може розібратися, які з цих новин є помилковими, а які правдивими», - сказав Пєсков.

За його словами, ведуться різні розслідування і журналістами, і розслідування громадських організацій, і якихось інших структур.

«Тож зі зрозумілими питаннями щодо результатів цих розслідувань, ми не знаємо, наскільки вони достовірні, на чому вони ґрунтуються і так далі», - сказав він.

Пєсков відзначив, що неможливо робити офіційні висновки про те, «хто на кого схожий і чи схожий, де жив, де зростав».

«Річ у тому, що це все вимагає все ж таки офіційних даних. Нам неможливо і вкрай важко вести дискусію з цього приводу зі ЗМІ. І ми не хотіли б цього робити. Це просто неможливо. Ми не можемо як візаві з такого чутливого питання, як цей інцидент зі Скрипалями, мати як візаві ЗМІ», - сказав він.

Як заявив Пєсков, щоб російські відповідні служби могли дістати можливість брати участь в розслідуванні цього інциденту, «все ж таки вони повинні мати офіційні вихідні матеріали».

«Ці матеріали можуть надходити лише з компетентних джерел», - сказав Пєсков.

Він зазначив, що в контексті розслідування каже про відповідні служби РФ, а не адміністрацію президента.

«АП не є візаві в цьому питанні, ми не займаємося пошуком людей, не займаємося ідентифікацією людей, тим більше, ми не є спеціальною службою», - сказав він.

Пєсков відзначив, що російські правоохоронці потребують вихідних матеріалів щодо інциденту, який нещодавно трапився в Солсбері, лише після отримання яких вони зможуть брати участь в розслідуванні.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі пообіцяли уточнити, за участь в якій «миротворчій місії» в 2014 році полковнику ГРУ Анатолію Чепізі (він же "Руслан Боширов"), обвинуваченому в спробі отруєння сім'ї Скрипалів у британському Солсбері, дали звання «Герой Росії».Довідка УНІАН. 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Крім того, Організація із заборони хімічної зброї підтримала висновки Британії, що таку саму хімічну нервово-паралітичну речовину було застосовано при отруєнні Дони Стерджесс і Чарльза Роулі в Еймсбері, як і при отруєнні Скрипалів.