Повінь у Шрі-Ланці: 39 загиблих, понад мільйон людей залишилися без даху над головою
16:49, 01 січня 2015Світ
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Щонайменше 39 людей загинули на Шрі-Ланці внаслідок повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, більше мільйона людей були змушені покинути свої будинки.
REUTERS
Дані за два тижні надав Центр з ліквідації наслідків стихійних лих. Як передає РИА «Новости» із посиланням на агентство Рейтер, 20 людей отримали поранення, двоє залишаються зниклими безвісти. Раніше повідомлялося про 24 загиблих і 8 зниклих безвісти.
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Проливні дощі охопили північні і центральні частині країни 19 грудня. Найбільше, за даними центру з ліквідації наслідків стихійного лиха, від удару стихії постраждав округ Баттікалоа на північному сході країни.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Малайзії через повінь евакуювали близько 60 тисяч осіб, зв'язок між містами паралізований.
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