До місця тисняви у Шанхаї несуть квіти, аби вшанувати загиблих

За лічені хвилини до опівночі у натовпі, виникла тиснява. Одні люди попадали, інші на них наступали. В результаті, щонайменше 36 людей загинуло, переважно — молоді жінки, повідомляє Євроньюз.

Ще близько півсотні шпиталізували, у тому числі 13 — у критичному стані.

Наразі не встановлено, що могло спричинити паніку у юрбі, яка зібралася для зустрічі Нового року.

Читайте такожУ Шанхаї під час святкування Нового року загинули 35 людейДеякі свідки кажуть, що з третього поверху одного з будинків, почали розкидати папірці з рекламою, схожі на американські долари, і натовп кинувся їх збирати.

У Шанхаї живе понад 23 мільйони людей.

Після новорічної трагедії влада китайського мегаполіса скасувала усі інші святкові заходи.