До місця тисняви у Шанхаї несуть квіти, аби вшанувати загиблих
Шанхай у жалобі. До місця нічної трагедії на центральному бульварі несуть квіти, аби вшанувати десятки загиблих.
За лічені хвилини до опівночі у натовпі, виникла тиснява. Одні люди попадали, інші на них наступали. В результаті, щонайменше 36 людей загинуло, переважно — молоді жінки, повідомляє Євроньюз.
Ще близько півсотні шпиталізували, у тому числі 13 — у критичному стані.
Наразі не встановлено, що могло спричинити паніку у юрбі, яка зібралася для зустрічі Нового року.
Читайте такожУ Шанхаї під час святкування Нового року загинули 35 людейДеякі свідки кажуть, що з третього поверху одного з будинків, почали розкидати папірці з рекламою, схожі на американські долари, і натовп кинувся їх збирати.
У Шанхаї живе понад 23 мільйони людей.
Після новорічної трагедії влада китайського мегаполіса скасувала усі інші святкові заходи.