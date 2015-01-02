В Азербайджані заборонили реєстрацію шлюбу без довідки про стан здоров'я

Ця міра необхідна для того, щоб одна із сторін шлюбу могла звернутися до суду про визнання шлюбу недійсним у разі, якщо інша сторона навмисно приховала інформацію про захворювання, що призводять до шкірно-венеричних хвороб і імунодефіциту людини, передає Lenta.ru

Обстеження є безкоштовним і буде проводитися в державних і муніципальних медичних установах за місцем проживання. Тим часом інформація про його результати для представників РАГСів буде закрита, оскільки є лікарською таємницею.