В Азербайджані заборонили реєстрацію шлюбу без довідки про стан здоров'я
02:59, 02 січня 2015Світ
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В Азербайджані 1 січня 2015 року набули чинності зміни до Сімейного кодексу, згідно з яким особи, які бажають вступити в шлюб, разом із заявою мають принести в РАГС довідку про медичне обстеження.
В Азербайджані почали діяти поправки до Сімейного кодексу / wikimedia.org
Ця міра необхідна для того, щоб одна із сторін шлюбу могла звернутися до суду про визнання шлюбу недійсним у разі, якщо інша сторона навмисно приховала інформацію про захворювання, що призводять до шкірно-венеричних хвороб і імунодефіциту людини, передає Lenta.ru
Обстеження є безкоштовним і буде проводитися в державних і муніципальних медичних установах за місцем проживання. Тим часом інформація про його результати для представників РАГСів буде закрита, оскільки є лікарською таємницею.
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