У Солсбері пройде концерт "Із Росії з любов'ю"

Захід рекламують постери із зображенням прапора РФ і великим серцем.

У Солсбері (Великобританія), де в березні 2018 отруїли подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, проведуть концерт під назвою "Із Росії з любов'ю".

Про це повідомляє The Independent. Концерт, на якому зіграють твори Сергія Рахманінова, Петра Чайковського та Дмитра Шостаковича, відбудеться 13 жовтня в церкві Святого Мартіна.

Наголошується, що захід рекламують постери із зображенням прапора РФ і великим серцем.

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Організатор і виконавець концерту Джил Болтон стверджує, що подія була запланована ще рік тому і не пов'язана з подіями в Солсбері.

Як відомо, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ, подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знацшли без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.