Сильні морози залишили без електрики близько 135 тисяч сімей Канади

У різних провінціях очікуються зливи, повені, ураганний вітер до 120 кілометрів на годину (провінція Ньюфаундленд і Лабрадор), снігопади і екстремальні морози до -30 градусів вночі. Метеорологи попередили про похолодання до -48 градусів і снігопаді з рівнем снігу в 15-30 сантиметрів, пише РИА Новости.

Без світла залишилися 75 тисяч клієнтів компанії в адміністративній області Монтержи і ще 51 тисяча в області Монреаль, передає телеканал CBC.

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В цілому попередження стосуються всіх провінцій Канади, крім Острова принца Едуарда біля східного узбережжя.