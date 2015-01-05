Сильні морози залишили без електрики близько 135 тисяч сімей Канади
01:21, 05 січня 2015Світ
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Негода в Канаді стала причиною відключення електроенергії у більш ніж 135 тисяч домогосподарств у провінції Квебек, повідомила компанія Hydro-Quebec.
Сильні морози залишили без електрики близько 135 тисяч сімей Канади / meteoprog.ua
У різних провінціях очікуються зливи, повені, ураганний вітер до 120 кілометрів на годину (провінція Ньюфаундленд і Лабрадор), снігопади і екстремальні морози до -30 градусів вночі. Метеорологи попередили про похолодання до -48 градусів і снігопаді з рівнем снігу в 15-30 сантиметрів, пише РИА Новости.
Без світла залишилися 75 тисяч клієнтів компанії в адміністративній області Монтержи і ще 51 тисяча в області Монреаль, передає телеканал CBC.
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В цілому попередження стосуються всіх провінцій Канади, крім Острова принца Едуарда біля східного узбережжя.
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