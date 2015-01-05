Росіянин, який воював за "ЛНР": Бойовиків на Донбас вербували в штабі КПРФ

Про це в інтерв'ю російському виданню Znak розповів колишній бойовик, росіянин з Єкатеринбурга Максим Відєцкіх, пише Українська правда.

За його словами, з вересня він воював на боці "ЛНР" у складі батальйону "Хулиганы" і поїхав на Донбас, "щоб віддати борг": "Друга там вбили".

Відєцкіх заявив, що за "роботу" на Донбасі йому обіцяли платити 2.5 тис. доларів щомісяця, але обіцяної "компенсації" він не отримав. Про "набір" бойовиків він дізнався у соцмережі.

"Спочатку списувалися "ВКонтакте" з місцевими - фонд НОД (Національно-визвольний рух)... Там спілкувалися з Семеном Юрасовим. Це активіст "Антимайдану", він плідно працює з Оленою Кукушкіною. Кукушкіна - це депутат від КПРФ", - заявив Відєцкіх.

Зустріч з Юрасовим "відбулася у штабі КПРФ на вул.Радищева".

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При цьому він додав, що "Вони нас туди збирали, а потім все відхрестилися і просто "послали".

Також за словами Відєцкії, в Луганськ вони "заходили втемну" через "Північні ворота", без документів, але він має довідку "з Луганської лікарні, що поранення отримав".

"Довбали Станицю Луганську з мінометного розрахунку", - зазначив бойовик. У Луганську він приєднався до батальйону "Донбас", а пізніше - до "Хуліганів", разом вони "брали" 32-й блокпост українських сил.

За словами росіянина, в РФ він служив у спецназі прикордонних військ, воював в Абхазії, був командиром бойової машини.

Відєцкіх також заявив, що керівник батальйону - "Хуліган" - "по Луганську вже не їздить, він в Ростові".

"Його хлопці з керівництва "Луганської народної республіки" поза законом поставили. І він зник", - зазначив він.