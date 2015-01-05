Засудженому в Бельгії вперше дозволили евтаназію

Смертельну ін'єкцію в'язню введуть у в'язниці Брюгге 11 січня. Ден Блікен просив про евтаназію, тому що хоче "закінчити роки душевного болю", повідомляє "Дождь" з посиланням на Demorgen.be.

51-річний бельгієць перебуває у в'язниці вже 30 років за серію зґвалтувань і вбивство дівчини-підлітка. Він неодноразово відмовлявся від дострокового звільнення, бо впевнений, що є загрозою для суспільства.

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У Міністерстві юстиції країни вважають, що евтаназія можлива в цьому випадку, оскільки в'язень відчуває проблеми з психікою, а методи їх лікування відсутні.

Закон про евтаназію в Бельгії прийняли в 2002 році. У лютому минулого року в цій країні дозволили забирати життя важкохворих дітей.