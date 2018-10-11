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Волкер: Росія політично втратила Україну і автокефалія це підкреслить

18:54, 11 жовтня 2018
Світ
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Волкер сподівається, що після автокефалії в Україні не буде протестів / фото УНІАН

Про це, як повідомляє EUObserver, сказав спеціальний посол США в Україні Курт Волкер.

«Сподіваюся, не буде жодних протестів і жодного насильства в Україні після рішення про автокефалію. Це було би трагедією», - сказав американський дипломат.

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Він також додав, що військова агресія Росії вилилася в те, що Україна, яка колись була до неї лояльна, стала більш прозахідною країною.

«Російські лідери відштовхують український народ від історичних відносин з Росією», - сказав він сьогодні у Брюсселі.

«Україна сьогодні більш об’єднана, більш націоналістична і орієнтована на Європу, НАТО і Захід, ніж будь-коли раніше. І це прямий наслідок російського вторгнення в Україну і вбивства українців», - сказав Волкер.

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Теги: #Росія#війна#Україна#телеканал Україна#автокефалія УПЦ КП