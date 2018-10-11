Волкер: Росія політично втратила Україну і автокефалія це підкреслить

За словами американського дипломата, російська військова агресія привела до протилежного ефекту, ніж хотіли в Кремлі.

Відділення Української православної церкви від РПЦ підкреслить той факт, що у політичному вимірі Володимир Путін втратив Україну.

Про це, як повідомляє EUObserver, сказав спеціальний посол США в Україні Курт Волкер.

«Сподіваюся, не буде жодних протестів і жодного насильства в Україні після рішення про автокефалію. Це було би трагедією», - сказав американський дипломат.

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Він також додав, що військова агресія Росії вилилася в те, що Україна, яка колись була до неї лояльна, стала більш прозахідною країною.

«Російські лідери відштовхують український народ від історичних відносин з Росією», - сказав він сьогодні у Брюсселі.

«Україна сьогодні більш об’єднана, більш націоналістична і орієнтована на Європу, НАТО і Захід, ніж будь-коли раніше. І це прямий наслідок російського вторгнення в Україну і вбивства українців», - сказав Волкер.