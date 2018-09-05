The Economist: Автокефалії України може допомогти політична напруга між Росією і Грецією

Константинополь тісно пов’язаний з Афінами, які не так давно видворили російських дипломатів на знак протесту проти російської звички пхати носа в чужі справи.

Зустріч Вселенського патріарха Варфоломія з московським патріархом Кирилом, вочевидь, пройшла холодно. Спільної прес-конференції і заяв не було, а російська делегація навіть не лишилася на обід.

Однак, попри всі розбіжності, росіяни висловили формальну повагу Константинополю, і це особливо дивує, пише The Economist.

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Ультра-традиціоналісти у Росії, а також інших місцях, таких як Греція, часто критикували Вселенського патріарха Варфоломія за те, що він надто відкритий до діалогу і співпраці з протестантськими церквами і Римом. Тож важко було не помітити, що така критика не була піднята цього разу місті над Босфором.

Видання зауважує, що нинішня напруга через автокефалію України відбувається на тлі незвичайного конфлікту між світськими урядами Греції і Росії. Історично православні країни мають багато спільного. Але в липні Греція видворила двох російських дипломатів і заборонили в’їзд ще двом. Це була реакція на те, що Росія використовувала свої підривні методи, щоб зберегти вплив на чернечу громаду на горі Афон, а також на єпископів на півночі Греції.

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Патріарх Варфоломій, як і всі його попередники, належить до невеликої грецької меншини в Туреччині. Втім, це не гарантує, що патріархат Константинополя завжди буде слідувати позиції Афін. Він вважає своєю місією пов’язувати світове православ’я, а для доводиться йти на складні кроки. Автокефалія України, вочевидь, найскладніший з них.