Іспанія підвищила рівень терористичної загрози

Про це заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Хорхе Фернандес Діас, передає Бі-бі-сі. Рішення викликане подіями в Парижі, де троє озброєних людей вбили 12 осіб в редакції французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo.

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Хорхе Фернандес Діас підкреслив, що поки немає підстав вважати, що країна піддається безпосередній загрозі з боку терористів. "У той же час, те, що відбувається на міжнародній арені дозволяє нам говорити про загальну загрозу, що об'єднує всі західні країн в цілому", - сказав міністр.