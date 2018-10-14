У Міноборони Нідерландів заявили, що перебувають у стані кібервійни з Росією

Міністр закликала Нідерланди позбутися наївності у питанні кібербезпеки.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд заявила, що її країна перебуває у стані кібервійни з Росією.

Читайте такожБританія звинуватила ГРУ РФ у кібератаках по всьому світу, в тому числі в Росії

Як повідомляє Deutsche Welle, вона також додала, що Нідерландам потрібно позбутися наївності у питанні кібербезпеки.

Зазначається, що таким чином вона прокоментувала інцидент, який стався у квітні поруч зі штаб-квартирою Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі, коли чотири людини з російськими дипломатичними паспортами були затримані поруч з автомобілем, повним обладнання, необхідного для проведення кібератак. Як раніше заявляла Бейлевельд, йшлося про невдалу спробу російських спецслужб здійснити кібератаку на сервери ОЗХЗ.

"Те, що сталося, дійсно небезпечно", - заявила вона.

На запитання, чи можна назвати нинішній стан справ між двома країнами "кібервійною", вона відповіла: "Так, це той випадок".

"Ми повинні позбутися наївності в цій сфері та вжити заходів", - додала міністр оборони Нідерландів.