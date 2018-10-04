Пентагон: Росія повинна заплатити за спробу кібератаки на ОЗХЗ

За словами Меттіса, Росія «повинна заплатити ціну», для чого існує широкий набір інструментів.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що відповідальність за спробу кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї лежить на російській стороні.

За словами Меттіса, Росія «повинна заплатити ціну», для чого існує широкий набір інструментів, передає Reuters.

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Меттіс також підкреслив, що згоден із позицією, про яку раніше заявили Великобританія і Нідерланди.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прокоментував звинувачення Нідерландів на адресу Росії в спробі кібератаки на ОЗХЗ.