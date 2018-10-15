У російській Інгушетії викрали та побили співробітника Amnesty International

Нападники назвалися співробітниками Центру із боротьби з екстремізмом.

Дослідника правозахисної організації Amnesty International Олега Козловського, направленого до російської Інгушетії задля моніторингу масових протестів, було викрадено, побито та піддано інсценуванню страти з боку невідомих.

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Про це повідомляється на сайті Amnesty International. Зазначається, що нападники назвали себе співробітниками органів безпеки.

Козловський, як повідомляється, прибув до столиці Інгушетії Магас 5 жовтня. Його завданням був моніторинг мирних протестів, що почалися після підписання угоди про визначення адмінкордону між Інгушетією та Чечнею.

Увечері 6 жовтня невідомий, який назвався представником організаторів протесту, заманив Козловського до свого автомобіля під приводом організації зустрічі з мітингувальниками. Замість цього чоловіка вивезли за межі міста, де роздягли, почали бити і погрожувати розстріляти. Тортури тривали дві години.

«Вони приставили пістолет до моєї голови і сказали, що мене збираються вбити. Чоловіки назвалися співробітниками місцевого Центру по боротьбі з екстремізмом. Вони затребували від мене імена моїх контактів в Інгушетії і пригрозили вбити мою дружину та дітей, якщо я повідомлю про те, що сталося», - розповів Олег Козловський.

Нападники затребували від Козловського розповісти, хто він такий і що він робив в Магасі, а також з ким він працює. Крім того, вони спробували змусити його стати їх інформатором.

Зрозумівши, що інформатором дослідник не стане, викрадачі вивезли Козловського до сусідньої Північної Осетії та відпустили біля аеропорту. Йому порадили «ніколи не повертатися і не писати про Інгушетії».

«Цей насильницький інцидент викликає шок і тривогу. Але влада повинна розуміти, що нас не зможуть залякати люди, які ховаються за масками. Ми подали заяву про злочин в російські компетентні органи», – заявила Марі Стразерс, директор Amnesty International зі Східної Європи та Центральної Азії.

За її словами, Олег був викрадений на очах у співробітників готелю і в поле зору камер відеоспостереження, в місті, яке через протести було просто забито поліцейськими.

Нагадаємо, 26 вересня керівники Чечні та Інгушетії (обидва регіони – суб'єкти РФ) підписали угоду про кордон, який не була чітко встановлений з часів розпаду Чечено-Інгушської АРСР в 1991 році.

За новою угодою Чечня отримала частину Надтеречного району Інгушетії, Інгушетія натомість отримала територію на кордоні з Малгобецьким районом.

Після підписання документа Інгушетію охопили масові протести. 4 жовтня біля будівлі парламенту Інгушетії в Магасі розпочався мітинг, в якому брали участь від п'яти до десяти тисяч осіб.