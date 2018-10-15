У Німеччині достроково звільнили засудженого за теракти 11 вересня ісламіста

Мунір аль-Мотасадек особисто знав пілотів-смертників і допомагав їм залагоджувати особисті й фінансові справи.

У Німеччині звільнили 44-річного Муніра аль-Мотасадека – першого засудженого у справі про теракти 11 вересня 2001 року у США. Влада негайно депортує його в Марокко, де живе його родина.

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Про це повідомляє Deutsche Welle. Зазначається, що У 2007 році після серії судових процесів аль-Мотасадек був засуджений до 15-ти років ув’язнення. Судді визнали доведеним факт того, що він був пов'язаний з так званим "гамбурзьким терористичним осередком" - німецьким підрозділом терористичного угруповання "Аль-Каїда", яке здійснило теракти в США.

Гамбурзький суд визнав вихідця з Марокко співучасником вбивства 246 осіб: саме стільки пасажирів загалом знаходились у чотирьох літаках American Airlines, викрадених терористами 11 вересня 2001 року.

Зазначається, що "Гамбурзький терористичний осередок" зіграв ключову роль в організації терактів. Його лідер - Мохаммед ель-Амір, відомий під псевдонімом Мохаммед Атта, керував одним з літаків, що врізався у вежу ВТЦ.

Саме аль-Мотасадек розписався як свідок на заповіті Атти. Крім того, аль-Мотасадек був знайомий і з іншими пілотами-смертниками - Марваном аль-Шеххі і Зіадом Джаррахом, які в той час навчалися в Гамбурзі.

Аль-Мотасадек надавав пілотам-смертникам підтримку після їхнього відбуття до США. Зокрема, залагоджував їхні особисті та фінансові справи. Він також підтвердив, що проходив підготовку в одному з тренувальних таборів "Аль-Каїди" в Афганістані.

Терорист відбував свій термін у в'язниці в гамбурзькому районі Фульсбюттель. Там він, як стверджується, п'ять разів на день робив намаз і відрізнявся зразковою поведінкою.

Аль-Мотасадек виходить на свободу за три місяці до офіційного закінчення його тюремного терміну в січні 2019 року. Планується, що відразу після звільнення він буде депортований в Марокко, де на нього чекають дружина та діти. Йому заборонили в'їзд до Німеччини терміном на 45 років.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року, в США сталася низка найстрашніших терактів в історії країни. Терористи-смертники викрали чотири пасажирські літаки. Два авіалайнери врізалися у вежі всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку. Третій - в Пентагон (будівлю Міноборони США), а четвертий - впав на землю в штаті Пенсільванія.

Внаслідок терактів загинули 2977 осіб і понад 6 тисяч отримали поранення. Відповідальність за організацію атаки взяло терористичне угрупування "Аль-Каїда". На той час його очолював Усама бен Ладен.