Австрійська авіакомпанія у квітні запустить 10-хвилинний рейс

14:53, 09 січня 2015
Світ
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Квитки на рейс з Відня до Братислави можна буде придбати за 29 євро.

flyniki.com

Австрійська авіакомпанія FlyNiki відкриває 10-хвилинний переліт з Відня до Братислави, повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання Daily Telegraph.

Перший переліт за маршрутом планується здійснити 2 квітня. Квитки на рейс можна придбати на сайті авіаперевізника FlyNiki за 29 євро.

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Відстань між столицями Австрії та Словаччини складає близько 80 кілометрів.

Найкоротшим авіарейсом у світі вважається переліт між островами Вестрей і Папа Вестрей на півночі Великобританії, який займає близько 47 секунд.

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