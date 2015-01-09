Австрійська авіакомпанія у квітні запустить 10-хвилинний рейс
14:53, 09 січня 2015Світ
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Квитки на рейс з Відня до Братислави можна буде придбати за 29 євро.
В Європі з'явиться 10-хвилинний авіарейс / flyniki.com
Австрійська авіакомпанія FlyNiki відкриває 10-хвилинний переліт з Відня до Братислави, повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання Daily Telegraph.
Перший переліт за маршрутом планується здійснити 2 квітня. Квитки на рейс можна придбати на сайті авіаперевізника FlyNiki за 29 євро.
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Відстань між столицями Австрії та Словаччини складає близько 80 кілометрів.
Найкоротшим авіарейсом у світі вважається переліт між островами Вестрей і Папа Вестрей на півночі Великобританії, який займає близько 47 секунд.
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