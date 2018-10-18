Business Insider: Винищувач Су-57 провальний, але Росія все одно ним озброїться

Однак, Москва не може собі дозволити багато надто дорогих і ні на що не здатних літаків.

Заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко оголосив, що військово-повітряні сили країни отримають розхвалені стелс-винищувачі Су-57 до кінця 2019 року.

Однак, він не уточнив, скільки саме таких літаків Росія збирається збудувати. Експерти ж кажуть, що за наступні два роки російська армія отримає всього лише два таких винищувача, пише Business Insider.

Читайте такожNational Interest: Старі американські F-15 здатні легко розібратися з новими Су-57

Росія збудувала 10 прототипів Су-57 для випробувань. Також два літаки відправили для перевірки в бою у Сирію. Хоча в близькосхідній країні розхвалені «багатоцільові винищувачі п’ятого покоління» лише скинули бомби на неозброєних сирійських опозиціонерів, а потім швидко повернулися додому, де їх назвали «перевіреними в бою». Експерти з військово-повітряних сил назвали цей російський вибрик рекламним трюком і маркетинговою вигадкою. Це цілком вписується в цілу історію завищених очікувань від нового російського літака.

Business Insider провів інтерв’ю з головними вченими, які займаються розробкою стелс-винищувачів для США, попросивши у них оцінити знімки Су-57. Вони вказали на те, що Росія навіть не намагалася зробити свою нову розробку стелс. На початку 2016 військове видання IHS Jane's писало, що Су-57 лише називається «винищувачем п’ятого покоління», яким він насправді не є.

Читайте такожThe National Interest: Пілоти армії США дали оцінку російському Міг-29

Останнім часом Росія відмовлялася відправляти розхвалену розробку в масове виробництво. І на це були вагомі причини. Експерт з питань засобів ведення повітряної боротьби Королівського об’єднаного військового інституту Джастін Бронк сказав Business Insider, що у Москві, вірогідно, зрозуміли, що Су-57 не має жодного потенціалу, навіть якщо його оновити і укомплектувати передовим озброєнням. Тому він не вартий витрат, які на тлі скорочення економіки Кремль і так не може собі дозволити. Один російський Су-57 коштує 40 мільйонів доларів. Це менше половини від ціни F-35, але і значно дорожче, ніж будь-який інший російський літак.

«Росія так чи інакше визнала поразку у побудові реального винищувача п’ятого покоління», - сказав Бронк.

Він нагадав, що Су-57 був розроблений для того, щоб побороти американські стелс-винищувачі F-35 і F-22, які не лише масово виготовляються, а й беруть участь у реальних бойових операціях. Втім, російський літак, за словами експерта, не здатен виконати свою роль. На думку Брока, Москві краще було б зосередитися на розробці нових, більш досконалих радарів замість того, щоб викидати гроші на амбітні проекти літаків.