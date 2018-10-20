Розвідка США заявила про спроби Росії, Китаю та Ірану втрутитися в проміжні вибори
00:22, 20 жовтня 2018Світ
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Відзначається, що спроби вплинути на політичну ситуацію в США можуть бути зроблені і під час президентських виборів 2020 року.
REUTERS
Офіс директора Національної розвідки США заявив про спроби Росії, Китаю та Ірану втрутитися в американські проміжні вибори в Конгрес.
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Про це повідомляє Washington Post. В офісі підкреслили, що зараз немає доказів існування погроз або порушень інфраструктури, які можуть бути використані для підриву процесу голосування або зміни його результатів.
Однак у заяві йдеться, що офіс директора Нацрозвідки стурбований спробами Росії, Китаю та Ірану підірвати довіру до демократичних інститутів і вплинути на громадську думку.
Відзначається, що спроби вплинути на політичну ситуацію в США можуть бути зроблені і під час президентських виборів 2020 року.
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