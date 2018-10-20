В Індії потяг наїхав на натовп: кількість жертв зросла

За останніми даними, постраждалими вважається 51 людина, 25 з них знаходяться у важкому стані.

В результаті наїзду поїзда на натовп, який святкував Віджая-дашами в індійському передмісті Амрітсар, загинула вже 61 людина.

У лікарні були доставлені близько 80 осіб. За останніми даними, постраждалими вважається 51 людина, 25 з них знаходяться у важкому стані, повідомляє Hindustan Times.

Після інциденту рух поїздів було призупинено. В адміністрації залізниці заявили, що готові забезпечити всю необхідну допомогу постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Індії потяг наїхав на глядачів, що прийшли на релігійне свято. Раніше повідомлялося, що загинуло 50 осіб.