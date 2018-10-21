Італія направила поліцію на кордон з Францією через інцидент з мігрантами - ЗМІ

Раніше французькі правоохоронці висадили нелегальних мігрантів на кордоні з боку Італії.

В Італії до альпійського муніципалітету Клавьєре на кордоні з Францією відправили патрульну поліцію через інцидент з мігрантами.

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Про це написав міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні у Twitter, повідомляє "112 Україна".

"Оновлення щодо Клавьєре, більше жодних дурниць! Я направив патрулі", - зазначив Сальвіні.

Раніше міністр внутрішніх справ Італії опублікував відео, на якому французькі правоохоронці висадили нелегальних мігрантів на кордоні з боку Італії.

Разом з тим Сальвіні вимагає реакції президента Франції Еммануеля Макрона на цей інцидент.

Однак, згідно з заявою французької сторони, дії поліції були частиною "звичайних процедур", узгоджених французькою та італійською поліцією.