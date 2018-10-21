Італія направила поліцію на кордон з Францією через інцидент з мігрантами - ЗМІ
19:29, 21 жовтня 2018Світ
602 0
Раніше французькі правоохоронці висадили нелегальних мігрантів на кордоні з боку Італії.
Ілюстрація REUTERS
В Італії до альпійського муніципалітету Клавьєре на кордоні з Францією відправили патрульну поліцію через інцидент з мігрантами.
Читайте такожМеркель застерегла від ненависті до мігрантів
Про це написав міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні у Twitter, повідомляє "112 Україна".
"Оновлення щодо Клавьєре, більше жодних дурниць! Я направив патрулі", - зазначив Сальвіні.
Раніше міністр внутрішніх справ Італії опублікував відео, на якому французькі правоохоронці висадили нелегальних мігрантів на кордоні з боку Італії.
Разом з тим Сальвіні вимагає реакції президента Франції Еммануеля Макрона на цей інцидент.
Однак, згідно з заявою французької сторони, дії поліції були частиною "звичайних процедур", узгоджених французькою та італійською поліцією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter