Наречену вбитого журналіста Хашоггі взяли під охорону

Наречена журналіста Хатідже Дженгіз є громадянкою Туреччини.

Влада Туреччини прийняли рішення помістити під охорону наречену журналіста Джамаля Хашоггі, який був убитий у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Рішення прийняв губернатор Стамбула, передає Анадолу.

Наречена журналіста Хатіс Чингіз є громадянкою Туреччини. Вона чекала свого чоловіка біля дверей консульства 2 жовтня - в день його зникнення.

Хашоггі відправився в консульство для отримання документів для укладення шлюбу.

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Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після візиту до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Спочатку Ер-Ріяд заперечував, що журналіст зник у консульстві. Потім, через 18 днів після зникнення Хашоггі, визнав, що журналіст був убитий під час "кулачної бійки”.

20 жовтня представник Ер-Ріяда повідомив, що влада хотіла переконати журналіста повернутися до Саудівської Аравії і відправила для цього 15 агентів із широкими повноваженнями. Вони вдалися до насильства та пригрозили журналісту, що "накачають" його ліками. Коли журналіст почав кричати, його взяли у задушливий захват, від чого він помер.