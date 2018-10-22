Через кілька днів після легалізації у канадських магазинах закінчилася марихуана

До крамниць, які продавали марихуану, вишикувалися настільки довгі черги, що поліції довелося патрулювати ці місця для вгамування натовпу.

У магазинах Канади закінчився канабіс через два дні після повної легалізації марихуани в особистих цілях.

До крамниць, які продавали марихуану, вишикувалися настільки довгі черги, що поліції довелося патрулювати ці місця для вгамування натовпу. Про це повідомляє Independent.

За словами колишнього очільника поліції Торонто, а нині керівника державної програми з легалізації марихуани Білла Блера, країна не змогла задовольнити попит населення, а в магазини завезли недостатньо канабісу.

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Канада працюватиме над питаннями більших поставок канабісу, заявив прем’єр країни Джастін Трюдо.

У Канаді набув чинності закон, який легалізує продаж марихуани в особистих цілях. У ніч на середу, 17 жовтня, у магазинах вперше почали продавати марихуану, проте лише в особистих цілях. Дорослим можуть продавати не більше 30 грамів, а вдома можна вирощувати не більше 4 кущів конопель. Так Канада стала другою країною у світі, яка повністю легалізувала марихуану.