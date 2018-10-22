Трамп пообіцяв показати "любовні послання" від Кім Чен Ина
09:57, 22 жовтня 2018Світ
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Трамп сказав, що покаже листи, які він отримував від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп пообіцяв показати листи, які він отримував від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
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Він назвав їх «любовними посланнями» в інтерв'ю The Washington Post. «Я покажу вам листи. Вони схожі на любовні послання», - сказав Трамп. Саме інтерв'ю було присвячене наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману, однак під час бесіди президент США перейшов до ситуації навколо Корейського півострова.
Як повідомляв УНІАН, саміт США і КНДР відбувся в червні 2018 року в Сінгапурі. За його підсумками Дональд Трамп заявив, що процес денуклеаризації Корейського півострова почнеться «дуже швидко». Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав підписання документа «новим стартом» у відносинах США та Північної Кореї.
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