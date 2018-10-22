Трамп пообіцяв показати "любовні послання" від Кім Чен Ина

Трамп сказав, що покаже листи, які він отримував від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв показати листи, які він отримував від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

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Він назвав їх «любовними посланнями» в інтерв'ю The Washington Post. «Я покажу вам листи. Вони схожі на любовні послання», - сказав Трамп. Саме інтерв'ю було присвячене наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману, однак під час бесіди президент США перейшов до ситуації навколо Корейського півострова.

Як повідомляв УНІАН, саміт США і КНДР відбувся в червні 2018 року в Сінгапурі. За його підсумками Дональд Трамп заявив, що процес денуклеаризації Корейського півострова почнеться «дуже швидко». Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав підписання документа «новим стартом» у відносинах США та Північної Кореї.