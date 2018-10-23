Речі вбитого журналіста Хашукджі виявлені в автомобілі саудівського консульства - ЗМІ
22:58, 23 жовтня 2018Світ
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Поліція в ході обшуку виявила особисті речі, комп'ютер і документи, які, ймовірно, належали Хашукджі.
Ілюстрація / REUTERS
Особисті речі, які могли належати опозиційному саудівському журналісту Джамалю Хашукджі, вбитому під час його візиту в консульство королівства в Туреччині, виявлені в автомобілі саудівської дипмісії на автостоянці в Стамбулі.
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За наявними даними, поліція в ході обшуку виявила особисті речі, комп'ютер і документи, які, ймовірно, належали Хашукджі, передає CNN Turk.
Як зазначається, поліція закінчила попередній обшук, а в середу, 24 жовтня, турецькі правоохоронці мають намір продовжити роботу.
Як повідомляв УНІАН, спецслужби Туреччини виявили тіло Хашукджі.
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