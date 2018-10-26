New York Times: Європарламент принизив Путіна присвоєнням нагороди Сенцову

Європа висловила солідарність з тим, кого Кремль називає «терористом».

Європарламент присвоїв престижну нагороду із захисту прав людини кінорежисеру з України Олегу Сенцову, який відбуває 20-річний термін у російській колоні в Сибіру.

Це відновлює увагу до політичних в’язнів розгалуженої карної системи, яку колись називали ГУЛАГ, пише New York Times.

«Вручення премії Сахарова за свободу думки – це приниження для уряду Росії. Але вона також підвищує популярність в’язня – Олега Сенцова – підвищуючи його ціну у можливому обміні», - йдеться в статті.

Американське видання нагадує, що російський режим схопив українського режисера в Криму у 2014 році, невдовзі після того, як російські війська захопили півострів. Його звинуватили у намірі підірвати мости, лінії електропередач і пам’ятник Володимиру Леніну. Сам Сенцов заперечив все це, однак визнав, що виступає проти анексії Криму. Цього він голодував на знак протесту проти ув’язнення українців у Росії 145 днів і припинив лише після медичного втручання.

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Європейська нагорода названа на честь радянського фізика і дисидента Андрія Сахарова. Її вручають кожного року «людям чи організаціям, які боряться за права людини і основоположні свободи». Таким чином, Сенцов приєднався до світових ікон, таких як Нельсон Мандела і Малала Юсафзай. Видання також нагадує, що один з лауреатів премії Анатолій Марченко помер у радянській в’язниці під час голодування.

Нагородження Сенцова проливає світло на політику затримань у російській війні проти України. Москва виправдовує анексію українського Криму сумнівним референдумом, який вона організувала під час військового вторгнення на півострів. Після завершення окупації почалися масові арешти незгодних, які закріпили російський режим і дали зрозуміли, що самі лише проукраїнські погляди – це в очах Кремля вже бунт.