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У Польщі обвалилася стеля в торговому центрі (фото)

19:41, 28 жовтня 2018
Світ
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Обвалення сталося в одному з магазинів на першому поверсі / rmf24

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Про це повідомляє RMF24. Уточнюється, що обвалення сталося в одному з магазинів на першому поверсі.

Після цього відвідувачі торгового центру були евакуйовані.

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Теги: #обвал#Польша