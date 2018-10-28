У Польщі обвалилася стеля в торговому центрі (фото)
19:41, 28 жовтня 2018Світ
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Після цього відвідувачі торгового центру були евакуйовані.
Обвалення сталося в одному з магазинів на першому поверсі / rmf24
У польському місті Жешув при обваленні стелі в торговому центрі постраждали сім осіб.
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Про це повідомляє RMF24. Уточнюється, що обвалення сталося в одному з магазинів на першому поверсі.
Після цього відвідувачі торгового центру були евакуйовані.
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