Данія підозрює розвідку Ірану в плануванні замаху на датській території

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен назвав змову «абсолютно неприйнятною».

Влада Данії заявила у вівторок, що підозрює іранську розвідку в плануванні замаху на лідера діючої в Ірані арабського опозиційного угруповання на території Данії.

У зв'язку зі змовою в Швеції 21 жовтня був заарештований громадянин Норвегії іранського походження, повідомляє Голос Америки з посиланням на шведську поліцію. Затриманого екстрадували в Данію.

Як повідомив голова данської розвідки Фін Борх Андерсен, об'єктом замаху був лідер данського підрозділу «Арабського руху боротьби за визволення Ахваза» (ASMLA).

Організація домагається створення незалежної держави для етнічних арабів в багатій нафтовими ресурсами іранської провінції Хузестан.

«Ми маємо справу з іранської розвідслужбою, яка планує атаку на території Данії. Зрозуміло, ми не можемо цього допустити і не допустимо», – сказав Андерсен на прес-конференції.

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Міністерство закордонних справ Ірану поки не дає коментарів: у вівторок в країні державне свято.

За словами Андерсена, затриманий громадянин Норвегії, який постав перед судом, не визнав свою провину у сприянні планами іноземної розвідки по скоєнню вбивства на території Данії.

Араби становлять меншість в Ірані, населеному переважно етнічними персами. Деякі з них вважають, що живуть під перською окупацією, і хочуть незалежності або автономії.

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен назвав змову «абсолютно неприйнятною». «Уряд дасть відповідь Ірану і обговорює з європейськими партнерами подальші заходи», – написав він у «Твіттері».

Нагадаємо, раніше РосЗМІ назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів. Велика Британія може оголосити співучасником "Петрова" і "Боширова" в замаху на Скрипалів 45-річного Сергія Федотова".