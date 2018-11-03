Авіакатастрофа в Індонезії: під час пошукової операції загинув водолаз (відео)

Причиною смерті чоловіка, за попередніми даними, стала декомпресія.

В Індонезії під час пошукової операції на місці падіння літака авіакомпанії Lion Air загинув водолаз Сіарул Анто.

Про це повідомив командир пошуково-рятувального загону ВМС, передає "Новое время" з посиланням на Detik News.

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Інцидент стався у п'ятницю, 2 листопада.

Причиною смерті чоловіка, за попередніми даними, стала декомпресія. Він помер у лікарні.

Як повідомлв УНІАН, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сираїта, у цього літака були технічні неполадки, які проявилися під час попереднього перельоту з острова Балі до Джакарти.

За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером із запитом повернутися в аеропорт.

На борту літака знаходилося 189 людей. За попередніми даними, всі вони загинули.

1 листопада учасники пошукової операції підняли на поверхню одну з "чорних скриньок" літака Boeing 737.