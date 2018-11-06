Бренд Victoria's Secret представив бюстгальтер з кристалами Swarovski (фото, відео)
11:46, 06 листопада 2018Світ
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Поки модель приміряла спідню білизну лише на фотосесії.
Бренд Victoria's Secret представив спідню білизну з кристалами Swarovski.
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Презентувати дороге спіднє випало Ельзі Хоск. Дівчина каже, що про всяк випадок попросить охоронців супроводжувати її на час показу.
На бюстгалтері - понад дві тисячі діамантів та топазів в 71 карат. Спіднє має срібну основу. Робота над бра тривала 930 годин.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, сестри Кардашьян стали ангелами Victoria's Secret на Хелловін.
Бренд Victoria's Secret представив спіднє з кристалами Swarovski
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