Президент Південної Кореї надіслав у подарунок КНДР 200 тонн мандаринів

Країни обмінялися продуктовими подарунками - раніше лідер КНДР Кім Чен Ин надіслав до Південної Кореї вантаж грибів.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін надіслав 200 тонн мандаринів до КНДР в якості жесту дружби.

Як зазначили в адміністрації південнокорейського президента, цей дружній жест здійснено у рамках домовленості обох країн покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир на Корейському півострові, повідомляє Deutsche Welle.

Вантаж мандаринів відправили з південнокорейського острова Чеджу як відповідь на посилку з боку Північної Кореї. У вересні північнокорейський лідер Кім Чен Ин надіслав до Південної Кореї дві тонни грибів після саміту керівництва двох країн у Пхеньяні.

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Згідно з повідомленням адміністрації президента Південної Кореї, фрукти перевозитимуть на літаках у 20 тисячах ящиків. Очікується, що вантаж мандаринів доставлять до Північної Кореї у понеділок, 12 листопада. У Південній Кореї зараз сезон мандаринів, водночас у КНДР ці фрукти придбати складно.

Крім того обидві Кореї 11 листопада скасували військові пости на 11 пунктах на спільному кордоні у рамках угоди, підписаної міністрами оборони обох країн на вересневому саміті.