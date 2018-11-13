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Суд Австрії відмовився арештувати екс-полковника за підозрою шпигунстві на користь РФ

16:54, 13 листопада 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Земельний суд австрійського Зальцбурга відхилив клопотання прокуратури про арешт колишнього полковника Збройних сил країни, підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. На думку суду, ризику, що підозрюваний втече, немає.

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Як повідомляє Новое время з посиланням на Kronen Zeitung, клопотання про арешт підозрюваного прокуратура подала напередодні.

У клопотанні підкреслювалося, що австрійський полковник, ймовірно, порушив параграфи 252 та 256 Кримінального кодексу Австрії, в яких йдеться про розголошення державної таємниці і про розвідувальну діяльність на користь іноземної держави.

Як повідомляв УНІАН, в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990-х років. З тих пір він знаходиться на тимчасовому арешті. Розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових. За даними видання, за ці послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тис. євро.

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Теги: #шпигун#Росія#Австрія