Віце-президент США заявив про готовність до холодної війни з Китаєм

Якщо Пекін не змінить свою політику, США готові до радикальних заходів.

Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що Вашингтон готовий до холодної війни з Китаєм.

Він уточнив, що президент Дональд Трамп готовий до поліпшення відносин із Китаєм, однак, якщо Пекін не змінить свою політику, США готові до крайніх заходів, повідомляє The Washington Post.

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«Так тому й бути», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розгорнули нову стратегію для нарощування інвестицій в азіатський регіон на тлі боротьби з «інфраструктурним бумом» КНР за кордоном.