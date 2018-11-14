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У США жінка на автівці протаранила соціальний центр, 20 осіб постраждали (відео)

12:14, 14 листопада 2018
Світ
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Автівка пробила стіну та врізалася у заповнений людьми вестибюль / Фото ABC News

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Автівка пробила стіну та врізалася у заповнений людьми вестибюль. Двоє постраждалих отримали тяжкі травми, решта - відбулася легкими. Відзначається, що аварія сталася, коли 56-річна жінка намагалася припаркуватися перед центром.

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У поліції кажуть, що наїзд, скоріш за все, був ненавмисним, хоча розслідування інциденту ще триває.

Як повідомляв УНІАН, у Лондоні п’яний водій двоповерхового автобуса протаранив зупинку, внаслідок чого десятки людей постраждали. Британські силовики відразу арештували п’яного винуватця інциденту та доставили його у поліцейський відділок.

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Теги: #США#ДТП