У США почали перевірку Boeing через нові моделі 737 MAX
Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США почало перевірку проведених Boeing аналізів безпеки літаків за останні роки.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на заяву відомства, передає РБК.
Уточнюється, що дана перевірка отримала пріоритет. Також в ході неї будуть вивчені матеріали, які Boeing передавала авіакомпаніям. Це пов'язано з потенційними небезпеками нових автоматизованих систем управління польотами в останніх моделях Boeing 737 (серії MAX), відзначає видання.
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Як пише WSJ, перевіряються відомості про безпеку та висновки, які компанія надавала FAA в рамках отримання сертифікатів для літаків 737 MAX 8 і MAX 9.
При цьому Reuters з посиланням на FAA стверджує, що перевірка проводиться тільки за фактом катастрофи в Індонезії. «FAA не проводить перевірки безпеки, крім поточного розслідування катастрофи Lion Air», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше The Wall Street Journal з посиланням на учасників розслідування авіакатастрофи повідомило, що компанія Boeing приховала від авіакомпаній і пілотів, що функція управління польотом на Boeing 737 MAX 8 і MAX 9 при позаштатній ситуації може направити літак у піке.
Пілоти й представники авіакомпаній заявили, що їх не попереджали про нову функцію, а система, встановлена на літаках попередніх моделей, вимагала іншого порядку дій. У посібниках і тренувальних матеріалах про це також не говорилося, зазначили у Федеральному управлінні цивільної авіації США.