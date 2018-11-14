У США почали перевірку Boeing через нові моделі 737 MAX

Перевіряються відомості про безпеку та висновки, які компанія надавала FAA в рамках отримання сертифікатів для літаків 737 MAX 8 і MAX 9.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США почало перевірку проведених Boeing аналізів безпеки літаків за останні роки.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на заяву відомства, передає РБК.

Уточнюється, що дана перевірка отримала пріоритет. Також в ході неї будуть вивчені матеріали, які Boeing передавала авіакомпаніям. Це пов'язано з потенційними небезпеками нових автоматизованих систем управління польотами в останніх моделях Boeing 737 (серії MAX), відзначає видання.

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Як пише WSJ, перевіряються відомості про безпеку та висновки, які компанія надавала FAA в рамках отримання сертифікатів для літаків 737 MAX 8 і MAX 9.

При цьому Reuters з посиланням на FAA стверджує, що перевірка проводиться тільки за фактом катастрофи в Індонезії. «FAA не проводить перевірки безпеки, крім поточного розслідування катастрофи Lion Air», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше The Wall Street Journal з посиланням на учасників розслідування авіакатастрофи повідомило, що компанія Boeing приховала від авіакомпаній і пілотів, що функція управління польотом на Boeing 737 MAX 8 і MAX 9 при позаштатній ситуації може направити літак у піке.

Пілоти й представники авіакомпаній заявили, що їх не попереджали про нову функцію, а система, встановлена на літаках попередніх моделей, вимагала іншого порядку дій. У посібниках і тренувальних матеріалах про це також не говорилося, зазначили у Федеральному управлінні цивільної авіації США.