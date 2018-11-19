У Болгарії спалахнули протести через ціни на бензин: екс-президент не виключає втручання РФ

Екс-президент Болгарії Росен Плевнелієв не виключив втручання Росії в протестні акції.

У Болгарії тисячі осіб беруть участь у протестах проти зростаючих цін на паливо, що тривають вже декілька днів.

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Як передає DW.com, демонстранти в неділю, 18 листопада, тимчасово заблокували своїми автомобілями обидва автобани, що ведуть від столиці країни Софії до Чорного моря, а також Петроханський перевал в горах Стара-Планіна. Крім того, було ускладнено рух на пунктах пропуску через кордони з Туреччиною і Грецією.

У свою чергу, учасники недільних протестів на вулицях столиці виступили з критикою збільшення податків для власників старих автомобілів і засудили низький рівень життя в найбіднішій країні Євросоюзу. Демонстранти вимагали відставки уряду під керівництвом Бойка Борисова і "зміни системи". Акції протестів відбулися в низці інших міст Болгарії, в тому числі у Варні і Пловдиві.

Екс-президент Болгарії Росен Плевнелієв не виключив втручання Росії в протестні акції. У телевізійному інтерв'ю колишній глава держави згадав "автомобілі з російськими номерними знаками", але зазначив, що вони не могли "очолювати протести".