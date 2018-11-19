У Мексиці пройшли масові протести проти навали мігрантів із Центральної Америки (відео, фоторепортаж)

Місцеві жителі звинувачують їх в створенні безладу.

У Мексиці сотні жителів протестують проти навали мігрантів з Центральної Америки.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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У місті Тіхуана вже зібралося близько трьох тисяч біженців. Місцеві жителі звинувачують їх в створенні безладу.

І закликають йти геть. Місцеві і мігранти влаштували сутичку на головній площі міста так, що довелося втрутитися поліції.