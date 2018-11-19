Rzeczpospolita: Заробітчани з України втрачають інтерес до Польщі

Сусідня країна все менше може запропонувати українцям.

Спочатку у Польщі справи йшли дуже добре. Вона приваблювала інвесторів, а Євросоюз без сумнівів вбачав у ній сильного гравця, який представляє певну частину Європейського континенту.

Проблема в тому, що для підтримання такої хорошої тенденції потрібно старатися. А з цим завжди проблеми. В певний момент зі здивуванням у Варшаві дізналися, що її починають оминати значні і престижні інвестиції. Натомість їх отримали Чехія, Словаччина чи Угорщина, пише Rzeczpospolita.

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І хоч Польща намагається спокушати, інші роблять це більш ефективно. І ніхто вже не звертає увагу на старі польські заслуги. З власної ж ініціативи країна втратила роль учасника ЄС, який представляв свій регіон на політичній передовій. І відновити цей статус буде дуже важко.

«А тепер ми можемо ще й зазнати видовищного падіння в стараннях із залучення незамінних для нашої економіки працівників з інших країн, зокрема з України. Якось так сталося, що Польща стала для них країною першочергового вибору. Тим часом виявилося, що на них поклали око не лише Німеччина, яка лібералізує ринок праці, а й недооцінені до цього часу Чехія і Словаччина. Більше того, вони стараються привабити заробітчан, запроваджуючи реальні спрощення формальностей, яких наші працедавці досі не можуть дочекатися», - пише видання.

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Попри всі прохання про спрощення процедур для українців, ситуація в Польщі не змінилася. Варшава стоїть на місці там, «де інші країни діють». Рекрутингові компанії говорять прямо про те, що Польща перестала бути лідером відкритості для робітників з України. І якщо нічого не зміниться, вона може стати тим, хто найбільше програє в регіоні.