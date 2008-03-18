Буш написав лист Путіну

Тон зустрічі президента Росії Володимира Путіна і обраного президента Дмитра Медведєва з держсекретарем США Кондолізою Райс і главою Пентагону Робертом Гейтсом був набагато доброзичливішим, ніж під час минулої зустрічі. Як пише газета The New York Times, цим переговорам передував лист Володимиру Путіну від Джорджа Буша. Райс не захотіла назвати лист новими умовами відносин Москви і Вашингтона, проте відзначила його позитивне значення. Прес-секретар Пентагону Джофф Моррелл відзначив, що в листі Буша йшлося про порядок переговорів у Москві і пропозиції про подальші кроки до діалогу.

Газета.ру