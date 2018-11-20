Найманці й політконсультанти "кухаря Путіна" працюють у 10 країнах Африки - Bloomberg

Кремль звернув увагу на Африку як на багатий ресурсами регіон.

Близький до президента РФ олігарх Євген Пригожин, якого називають «кухарем Путіна», зо допомогою найманців і політичних консультантів пропонує послуги по забезпеченню безпеки, підготовці зброї й послуг з організації виборчих кампаній в десяти африканських країнах.

Серед них агентство називає Демократичну Республіку Конго, Судан, Лівію, Мадагаскар, Анголу, Гвінею, Гвінею-Бісау, Мозамбік, Зімбабве і Центральноафриканську Республіку (ЦАР), пише Радіо Свобода з посиланням на Bloomberg.

Найбільш часто в зв'язку з ім'ям Пригожина останнім часом згадується ЦАР, де офіційно присутні й російські військові. Саме в цій країні було вбито трьох російських журналістів, які розслідували діяльність приватних військових компаній, за якими, як стверджується, стоїть бізнесмен.

Як стверджує Bloomberg, Кремль звернув увагу на Африку як на багатий ресурсами регіон, здобуття впливу в якому могло б частково компенсувати нестачу фінансових та інших ресурсів у глобальному змаганні Росії з Заходом.

Мова йде, зокрема, про видобуток в африканських країнах корисних копалин і постачання туди російської зброї.

У 2019 році в Росії повинен пройти перший саміт Росія-Африка з участю лідерів близько 50 африканських країн.

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Що стосується Пригожина, то він діє в Африці, як пише Bloomberg, не тільки в інтересах Кремля, але і в своїх власних: "Як будь-який нормальний бізнесмен, він шукає найбільш привабливі місця для інвестицій", - цитує агентство спеціаліста по Африці Ірину Абрамову.

Як стверджується в розслідуванні, структури Пригожина надають охоронні послуги, технології, а також і політичну підтримку в обмін на право видобувати корисні копалини в тих чи інших країнах. Зокрема, за словами одного з джерел, люди Пригожина брали участь у виборчій кампанії нинішнього глави Зімбабве, Еммерсона Мнангагви.

Як стверджується в розслідуванні, Росія прагне поширити свій вплив на одну з найбагатших ресурсами африканських країн - Демократичну Республіку Конго - там вибори президента пройдуть у грудні. Стверджується, що в Москві підтримують кандидата-протеже чинного президента. Москва зацікавлена в поставках у Конго зброї та розробці родовищ корисних копалин.

Пов'язані з Пригожиним політконсультанти, як стверджується, беруть участь і в передвиборчій кампанії на Мадагаскарі, де Москва підтримує відразу кількох кандидатів.

Bloomberg нагадує, що Пригожин нещодавно брав участь у переговорах російських і лівійських військових. Стверджується, що його структури надають підтримку так званій Лівійській національній армії Халіфи Хафтара, генерала, орієнтованого на Москву.

Бізнесмена називають близьким до президента Росії Володимира Путіна. Його компанія вже багато років відповідає за харчування в Кремлі. Крім того, ім'я Пригожина пов'язують із петербурзьким Агентством інтернет-досліджень, так званою "фабрикою тролів". У США йому самому і декільком співробітникам Агентства пред'явлені офіційні звинувачення у втручанні у вибори президента. Сам Пригожин і низка пов'язаних із ним компаній включені в санкційний список. Крім того, Пригожина називають власником або спонсором приватної військової компанії Вагнера, бійці якої, як стверджується, воювали на Донбасі, а потім в Сирії. "Новая газета" також стверджує, що структури Пригожина стояли за замахами на низку громадських активістів. Пригожин вкрай рідко спілкується з пресою.

Москва не заперечує, що надає консультації та продає зброю деяким африканським країнам. Bloomberg публікує карту, на якій позначені великі російські проекти й угоди в Африці. На ній понад 20 держав.