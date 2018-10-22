"Кухар Путіна" причетний до вбивства одного з ватажків "ЛНР" - ЗМІ

У 2014-2016 роках людина Пригожина працювала в основному в Україні: як на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, так і на решті території.

Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", наймав людей, які організували вбивство одного з ватажків бойовиків в окупованому Луганську.

Про це пише російське видання "Новая газета".

В опублікованому розслідуванні йдеться про Валерія Амельченка, який зізнався журналістам, що брав кримінальні замовлення від людей Пригожина. До "роботи" на Пригожина Амельченка залучив знайомий - Андрій Михайлов. До кінця 2014 року, як згадував Амельченко, він підпорядковувався особисто Михайлову, за його дорученням сформував свою групу. Михайлов підтвердив "Новой газете", що в минулому залучав до роботи Амельченка і що сам у 2012-2014 роках працював на структури Пригожина.

Розповідав Амельченко про побиття блогера в Сочі, вбивство в Луганську, а також про дивне відрядження в сирійський Хомс і невдалу операцію на Канарах.

Журналіст пише, що познайомився з Амельченком, розслідуючи напад на російського соціолога Сергія Мохова, чоловіка юриста Фонду боротьби з корупцією Любові Соболь. У листопаді 2016 року йому вкололи невідому речовину, після чого він втратив свідомість. Нападником виявився Олег Сімонов, з яким працював Амельченком. За словами Амельченка, у тому ж році вони разом їздили в Псков, щоб "провчити" блогера та активіста "Яблука" Сергія Тихонова. Йому вкололи невідомий препарат на вулиці, після чого він помер.

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Як стверджував Амельченко, Симонов разом з ним і іншими людьми структур Пригожина їздив до Сирії, щоб тестувати отрути на полонених джихадистах. В результаті отримав смертельне отруєння високопоставлений співробітник сирійської військової розвідки. У 2017 році Симонов, який працював фармацевтом, був знайдений мертвим.

Амельченко також розповів, що брав участь в інсценуванні ДТП з підриємцем, у якої був майновий спір з Пригожиним, а також приїжджав у Сочі бити опозиційного блогера Антона Грищенка. За його словами, за завданням людей "кухаря Путіна" він їздив і в Україну.

Робота Амельченка з Михайловим припинилася на рубежі 2013-2014 років. Амельченко каже, що дізнався про це, перебуваючи на київському Майдані: "Я був на Майдані один, в Києві. Я там був у листопаді-грудні 2013-го і січні 2014 року. По приїзду я подзвонив, сказали, що його немає. Це було в першій декаді грудня 2013-го. Потім я приїхав і дізнався від людей, що Андрюху вигнали з роботи".

На питання, чи був він на Майдані в особистих справах або за завданням, Амельченко зауважив: "Я не настільки багатий, щоб їздити туди з власної ініціативи". Детальніше обговорити його українську епопею періоду Майдану журналісти не встигли.

Також Амельченко розповів, що в 2014-2016 роках працював в основному в Україні: як на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, так і на решті території.

"Про цю частину своєї "роботи" він розповідав мало, відкладав на потім", – кажуть журналісти.

Однак Амельченко згадав, як в Луганську з "пебешки" (9-мм ПБ "безшумний пістолет") був ліквідований якийсь важливий персонаж, "права рука Плотницького".

Чоловік розповів, що бойовики вбили у його ж під'їзді, на сходовому майданчику між 3-м і 4-м поверхами дев'ятиповерхового будинку.

Автори матеріалу зазначають, що цей опис нагадує вбивство помічника голови ЛНР" Дмитра Каргаєва.

"Ми не можемо вважати цю інформацію повністю підтвердженою, так як достатніх даних, які б не були доступні в Мережі, Амельченко повідомити не встиг. Хоча деталі і подробиці як в даному випадку, так і в інших, про які розповідав Амельченко, дають можливість припустити, що він не брехав. (...) Як і не будемо розповідати про роботу Амельченко в європейських країнах (зокрема, на Канарах) - так, можливо, він говорив правду, але достатніх доказів надати не встиг", - пише "Новая газета".

На початку жовтня після чергової зустрічі з журналістом "Новой газеты" Амельченко зник, перед цим повідомивши поліцію про стеження. У дворі будинку Амельченка були знайдені його телефони і черевик. З того вечора Амельченка ніхто не бачив - ні родичі, ні знайомі. У своїй квартирі він не з'являвся. Поліція веде розшук, районний відділ Слідчого комітету проводить перевірку. "Поки офіційно не встановлено, що сталося: викрадення, вбивство або інсценування - можливо, з огляду на те, чим він займався", - зазначає "Новая газета".

Російський бізнесмен Пригожин став мультимільйонером після того, як в 2001 році він прислуговував Путіну у своєму ресторані і сподобався йому. За 15 років після цього звичайний ресторатор пройшов шлях від організації статусних обідів до сервірування церемонії інавгурації президента РФ і багатомільярдних підрядів на харчування співробітників МНС, московських школярів і військових.

Компанії, пов'язані з Пригожиним, за п'ять років отримали в Росії державні підряди на суму понад 200 млрд рублів (понад 3 млрд доларів). У лютому США пред'явили 13 громадянам РФ, в тому числі і Пригожину, звинувачення у справі про російському втручання у вибори президента США.

Також Пригожин пов'язаний з діяльністю так званої "Приватної військової компанії Вагнера".