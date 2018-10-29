Повстанці в ЦАР вимагають вивести з їх територій російських найманців - ЗМІ

Раніше голова Національної асамблеї ЦАР Абду Карім Мекасуа був відсторонений від посади.

Лідер бойовиків одного з мусульманських повстанських угруповань, раніше відомих під загальною назвою "Селека", Абдулайє Іссен дав військам Центральноафриканської республіки (ЦАР) і російським найманцям 48 годин, щоб залишити контрольовані повстанцями території.

Про ультиматум повстанців повідомило видання Central African Republic News у суботу, 27 жовтня, передає dw.com.

Днем раніше голова Національної асамблеї ЦАР Абду Карім Мекасуа був відсторонений від посади. Іссен назвав подібний крок незаконним. У своїй заяві лідер бойовиків звинуватив президента країни Фостена-Арканжа Туадеру у змові, здійсненій за підтримки найманців з Росії.

Повстанці вимагають від Росії "детально роз'яснити, яка роль цих найманців, наближених до Кремля, і справжня мета їх присутності в країні", - цитує заяву видання "МБХ медіа".

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У свою чергу, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала фейком ультиматум російським військовим в ЦАР, зазначає РБК.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Центральноафриканській Республіці вбито три людини, двоє з них, судячи по знайденим прес-картам, були співробітниками російської газети «Известия». Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблих упізнали. Убитими в ЦАР виявилися журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Автомобіль загиблих обстріляли із засідки, водій вижив.

Російська газета «Известия», при цьому, заявила, що її журналістів в ЦАР останнім часом не було. У місті Сибю, поруч із яким стався напад, базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою. У країні присутні російські військові інструктори.

Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що загиблі в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) російські журналісти оформлювали свою поїздку в країну як туристичну.