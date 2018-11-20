У Туреччині зробили жорстку заяву, порівнявши владу Саудівської Аравії з Усамою бін Ладеном

Крім того там додали, що коло навкруги саудівського принца у зв'язку з вбивством опозиційного журналіста замикається.

Лідер турецької Партії націоналістичного руху Девлет Бахчелі порівняв владу Саудівської Аравії з Усамою бін Ладеном, додавши, що навколо наслідного принца Мухаммеда бін Салмана замикається коло у зв'язку з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

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Коментарі Бахчелі, який є союзником турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана в парламенті, стали найбільш жорстким висловлюванням Туреччини на адресу Саудівської Аравії з тих пір, як 2 жовтня саудівські агенти вбили Хашоггі в стамбульському консульстві країни, зазначає Голос Америки. Президент Ердоган заявив, що наказ про вбивство був відданий «на вищих рівнях» саудівського уряду, проте не висував прямих звинувачень на адресу принца Мухаммеда. Ер-Ріяд, у свою чергу, заперечує, що Хашоггі убитий за наказом принца.

Виступаючи перед членами своєї партії, Бахчелі сказав, що саудівські лідери почали вдаватися до методів терористів. «У чому різниця між адміністрацією Саудівської Аравії і менталітетом Усами бін Ладена? Що відокремлює цю країну від «Аль-Кайди»? Коло навкруги принца замикається, шляхи до відступу і порятунку закриваються», – сказав він.

Як повідомили в п'ятницю близькі до справи джерела, в ЦРУ вважають, що наказ про вбивство Хашоггі надійшов від принца Мухаммеда. Президент США Дональд Трамп назвав цю оцінку можливою, але дуже передчасною.

За словами джерела, знайомого з висновками ЦРУ, оцінка заснована переважно на непрямих доказах, пов'язаних з центральною роллю принца в саудівському уряді. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що його країна категорично відкидає звинувачення на адресу принца, назвавши їх безпідставними.

Спочатку Ер-Ріяд запропонував низку суперечливих пояснень зникнення Хашоггі, однак згодом генеральний прокурор Саудівської Аравії заявив, що журналіста вбили за допомогою ін'єкції, після чого його тіло розчленували.