У ЦРУ вважають, що вбивство журналіста Хашоггі замовив саудівський принц - ЗМІ

Це ускладнює зусилля президента Дональда Трампа зі збереження зв'язків з ключовим союзником Саудівською Аравією.

В Центральному розвідувальному управлінні США вважають, що журналіста Джамаля Хашоггі вбили в Туреччині на замовленням саудівського принца Мохаммеда бін Салмана.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела в цих колах, у п'ятницю, 16 листопада, співробітники ЦРУ представили свою оцінку вбивства Хашоггі членам американського уряду, в тому числі Конгресу, що не співпадає з версією Саудівської Аравії про те, що принц не причетний до вбивства. Це ускладнює зусилля президента Дональда Трампа зі збереження зв'язків з ключовим союзником США.

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Трамп і вищі посадові особи його адміністрації заявили, що Саудівська Аравія повинна бути притягнута до відповідальності за будь-яку участь у смерті Хашоггі, але вони також підкреслили важливість альянсу США і Саудівської Аравії.

Чиновники США заявили, що Саудівська Аравія є великим постачальником нафти і відіграє важливу роль у протидії "злоякісній ролі" Ірану в регіоні, і Трамп неодноразово заявляв, що не хоче припиняти продаж американської зброї в королівство.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада США оголосили про введення санкцій відносно 17 громадян Саудівської Аравії, підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі.

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Довідка УНІАН. Журналіст Джамаль Хашогги був убитий 2 жовтня в саудівському консульстві в Стамбулі.

У журналіста були давні зв'язки з королівською родиною Саудівської Аравії, але він критично писав про нинішню владу і наслідного принца Мухаммеда бін Салмана.

У Туреччині підозрюють, що чоловіка допитували, катували, а після цього вбили і розчленували. Для цього в Стамбул в той день прилетіло 15 співробітників саудівських спецслужб. Слідство має відповідні звукозаписи. Після декількох тижнів заперечень і під потужним тиском країн Заходу, влада Саудівської Аравії все ж визнала, що журналіст загинув у їх консульстві.

Згодом турецька влада повідомила, що за кілька днів після вбивства Хашоггі Саудівська Аравія направила до Туреччини групу з 11 фахівців, серед яких були хімік і токсиколог, які повинні були "замести сліди" злочину.