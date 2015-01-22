Франція закликає Україну надати Донбасу автономію, а РФ - припинити постачати озброєння та військових

01:24, 22 січня 2015
Світ
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Постійний представник Франції при Організації Об’єднаних Націй Жерар Аро закликає Україну надати Донбасу автономію при збереженні територіальної цілісності України, а Росію - припинити постачання озброєння і військових в Україну.

Рада Безпеки ООН / un.org


Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

"Закликаємо Україну розпочати процес, який призведе до інституційних реформ, дасть Донбасу більш високий рівень автономії при дотриманні суверенітету України. Закликаємо знову Росію зупинити передачу зброї, перекидання людей через кордон в Україну", - сказав Аро.

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Також він закликав Росію використати свій вплив на сепаратистів, щоби досягти повного припинення вогню. 

Французький посол вважає, що захист міждержавного українсько-російського кордону є одним із найважливіших аспектів для розв'язання кризи. 

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