Франція закликає Україну надати Донбасу автономію, а РФ - припинити постачати озброєння та військових



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

"Закликаємо Україну розпочати процес, який призведе до інституційних реформ, дасть Донбасу більш високий рівень автономії при дотриманні суверенітету України. Закликаємо знову Росію зупинити передачу зброї, перекидання людей через кордон в Україну", - сказав Аро.

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Також він закликав Росію використати свій вплив на сепаратистів, щоби досягти повного припинення вогню.

Французький посол вважає, що захист міждержавного українсько-російського кордону є одним із найважливіших аспектів для розв'язання кризи.