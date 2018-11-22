Defense News: Чехія хоче позбутися старого озброєння СРСР

Прага запланувала масштабні закупки нового озброєння, виготовленого на Заході.

Міністр оборони Чехії Любомир Метнар оголосив, що його відомство схвалило план закупки озброєння на 2019 рік.

Тож наступного року Прага планує придбати 210 зразків озброєння, зокрема БМП, багатоцільових гелікоптерів і мобільних оборонних радарів протиповітряної оборони, пише Defense News. За словами Метнара, в поточному році його міністерству вдалося укласти угоди на купівлю зброї і військового обладнання на 635 мільйонів доларів. Однак, в політичному спектрі Чехії існує консенсус, що оборонні витрати потрібно значно збільшити впродовж найближчих років.

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Видання наголошує, що плани Праги щодо озброєння сфокусовані на тому, щоб замінити старі зразки, які лишилися щ часів СРСР, новою зброєю, виготовленою як чеськими компаніями, так і в союзних країнах на Заході. Це тенденція, яка охоплює весь регіон Східної і Центральної Європи. Вона посилилися після того, як Росія вторглася на Схід України і окупувала Крим у 2014 році.

У свою чергу, начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії генерал Алеш Опата сказав, що ключ до військової модернізації лежить в повній модернізації сухопутних військ країни.

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«Я маю на увазі не лише закупку танків чи БМП, а також роботизованих систем, розвідувальних, а також бойових безпілотних машин», - пояснив Опата.