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Defense News: Чехія хоче позбутися старого озброєння СРСР

16:04, 22 листопада 2018
Світ
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Чехія прагне оновити свої сухопутні війська / Flickr/David Stall

Тож наступного року Прага планує придбати 210 зразків озброєння, зокрема БМП, багатоцільових гелікоптерів і мобільних оборонних радарів протиповітряної оборони, пише Defense News. За словами Метнара, в поточному році його міністерству вдалося укласти угоди на купівлю зброї і військового обладнання на 635 мільйонів доларів. Однак, в політичному спектрі Чехії існує консенсус, що оборонні витрати потрібно значно збільшити впродовж найближчих років.

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Видання наголошує, що плани Праги щодо озброєння сфокусовані на тому, щоб замінити старі зразки, які лишилися щ часів СРСР, новою зброєю, виготовленою як чеськими компаніями, так і в союзних країнах на Заході. Це тенденція, яка охоплює весь регіон Східної і Центральної Європи. Вона посилилися після того, як Росія вторглася на Схід України і окупувала Крим у 2014 році.

У свою чергу, начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії генерал Алеш Опата сказав, що ключ до військової модернізації лежить в повній модернізації сухопутних військ країни.

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«Я маю на увазі не лише закупку танків чи БМП, а також роботизованих систем, розвідувальних, а також бойових безпілотних машин», - пояснив Опата.

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Теги: #армія#Чехія#модернізація