"Путін прибирає свідків": генерал назвав ймовірну причину смерті "головного розвідника РФ"

Путін поступово і поетапно прибирає статусних людей, які або не справляються з його завданнями, або є невигідними свідками агресивних планів путінського режиму проти інших країн, вважає ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан.

Раптова смерть начальника Головного управління Генштабу ЗС РФ (раніше ГРУ) – генерала-полковника Ігоря Коробова – могла бути розплатою головного розвідника після низки нещодавніх гучних провалів російських спецслужб за межами РФ.

Про це в коментарі сайту "Сьогодні" розповів експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

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"За останні роки в Росії пішло з життя багато високопоставлених генералів і керівників силових і військових відомств. Так, наприклад, попередник Коробова (58-річний голова ГРУ Ігор Сергун чи то помер від інфаркту в будинку відпочинку ФСБ в Підмосков'ї, то чи загинув у Лівані . – Ред.) теж пішов у вічність в не дуже похилому віці, а також після провалів РФ, зокрема, в Сирії. Можна нагадати і те, що сталося з послом Росії в ООН Віталієм Чуркіним. Тому є всі об'єктивні підстави говорити про те, що та системність і дивна поетапність таких смертей високопоставлених військових і керівників розвідувальних органів Росії, дає право на існування такої конспірологічної версії: все-таки путінський режим має намір або намагається позбутися від свідків, які могли б (а це, впевнений, буде однозначно) свідчити про злочини, плани, наміри Кремля проти країн-сусідів РФ і держав в інших точках світу. Тому не виключаю ймовірності того, що і провали ГРУ за останні два роки в Великій Британії, Нідерландах, Австрії, Україні тощо привели до усунення Коробова", – аргументував він, не виключивши при цьому, що смерть голови ГРУ могла бути пов'язана і з об'єктивними причинами.

Так, він пояснив, що перебувати в такій напрузі, коли від розвідки потрібно робити те, "що зробити апріорі неможливо або нереально, могло підірвати здоров'я "головного розвідника РФ".

"Я не думаю, що цей Коробов був такий дурний і не розумів, що таке хімічна атака-теракт у Солсбері. Ясна річ, хімзброя могла відображатися і на стані його здоров'я, і на психологічному стані, тощо. Ймовірне отруєння могло теж вплинути на його здоров'я і летальний результат. Але все ж таки я схильний до того, що Путін поступово і поетапно прибирає таких статусних людей, які або не справляються з його завданнями, або є невигідними свідками планів і справжніх агресивних актів путінського режиму проти інших країн, людей тощо. Росія стала на "стежку війни" і намагається відтворити свою імперську велич часів династії Романових. Про це, до речі, відкрито і неодноразово говорив сам Путін. Зрозуміло, що РФ буде так діяти доти, доки міжнародне співтовариство і Захід не запровадять дієві, рішучі і чутливі заходи і в частині санкційних аспектів, і в частині обмеження військових можливостей Росії", – сказав Богдан.

За офіційними заявами Міноборони РФ, Коробов помер 21 листопада після тяжкої і тривалої хвороби.