В ОБСЄ назвали неприйнятним репортаж Lifenews про полонених українських військових
15:54, 22 січня 2015Світ
13582 0
Кореспондент російського телеканалу влаштував допит полоненим українським військовим.
Макаренко влаштував допит українським військовим / скріншот
Представник зі свободи засобів інформації ОБСЄ Дуня Міятович назвала неетичним і неприйнятним репортаж кореспондента Lifenews Сергія Макаренка, який на камеру допитував українських військових, що потрапили в полон до бойовиків в Донецькому аеропорту.
Читайте такожМісія ОБСЄ взяла свідчення в захисника аеропорту, який зазнав імовірної газової атаки бойовиків
"Неетичний та неприйнятний репортаж Lifenews. Це - зловживання правами та привілеями журналістів", - написала вона в Twitter.
Нэтичный і неприйнятний репортаж @lifenews_ru. Це - зловживання правами та привілеями журналістів http://t.co/czJ9C69O8u#Ukraine
- Dunja Mijatovic (@OSCE_RFoM) January 22, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter