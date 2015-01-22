В ОБСЄ назвали неприйнятним репортаж Lifenews про полонених українських військових

Представник зі свободи засобів інформації ОБСЄ Дуня Міятович назвала неетичним і неприйнятним репортаж кореспондента Lifenews Сергія Макаренка, який на камеру допитував українських військових, що потрапили в полон до бойовиків в Донецькому аеропорту.

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"Неетичний та неприйнятний репортаж Lifenews. Це - зловживання правами та привілеями журналістів", - написала вона в Twitter.