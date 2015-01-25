Обама обіцяє посилити економічний тиск на Росію

Президент США Барак Обама заявив, що Вашингтон буде посилювати економічний тиск на Росію за її дії в Україні і готовий використовувати всі доступні можливості для припинення військового конфлікту на Донбасі. Про це 25 січня повідомляє Дождь із посиланням на Bloomberg.

Обама закликав зберігати єдність США та Євросоюзу по відношенню до Росії у зв'язку з відновленням бойових дій на сході України.

За словами Обами, США не ставлять перед собою мету послабити економіку Росії. Однак глава держави підкреслив, що підтримка сепаратистів з боку Росії призвела до порушення перемир'я.

Читайте такожБайден пообіцяв Порошенку посилити міжнародний тиск на Росію

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що 26 січня відбудеться засідання глав МЗС країн Євросоюзу, на якому буде розглянуто можливе посилення тиску на Росію у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Міжнародне співтовариство зацікавлене у тому, щоб «великі країни не залякували маленькі країни», підкреслив американський лідер.